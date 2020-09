Modric: "Se Messi va via, sarà un duro colpo per la Liga. Come quando se n'è andato CR7"

"Sarebbe una gran perdita, come quando se n'è andato Cristiano Ronaldo alla Juventus". Si esprime così Luka Modric, stella del Real Madrid e della Liga, in merito al caos generato attorno alla possibile partenza di Messi dal Barcellona. "Non si può sempre pensare al passato, il calcio è questo - ha detto il croato ad AFP - ma comunque se dovesse succedere sarebbe una gran botta per il prestigio della Liga".

Modric, ad ogni modo, guarda al futuro con ottimismo: "Dobbiamo guardare avanti, ci saranno altri calciatori che diventeranno delle stelle. Quando Ronaldo ha lasciato Madrid è successa la stessa cosa. Il Real è andato avanti senza di lui e sarà lo stesso in caso di addio di Messi, sia per il Barcellona che per il campionato".

Poi un commento sul futuro personale: "Quest'anno ho vinto la mia seconda Liga, voglio vincerne altre. Non so se compreremo qualcuno, ma anche se dovessimo rimanere così la qualità c'è".