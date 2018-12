Modric: "Stasera dormirò col Pallone d'Oro accanto. E' incredibile"

Tramite France Football emergono altre parole di Luka Modric, fresco vincitore del Pallone d'Oro: "Stanotte lo terrò vicino al letto, poi gli troverò un posto adatto. Mondiale o Pallone d'Oro? Potendo scegliere avrei preso la Coppa del Mondo. I trofei collettivi sono più importanti di quelli individuali. Griezmann e Mbappé? Sono grandi giocatori ed in futuro faranno ancora meglio. Cosa si prova ad arrivare davanti a CR7? Per me l'aver vinto il Pallone d'Oro è un sentimento inspiegabile. Mi interessa questo, non lo stare davanti a Cristiano. E' un trofeo incredibile".