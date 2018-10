Modric stufo del Real Madrid. L'Inter e Ausilio ci riprovano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Modric a Milano già a gennaio? Possibile, almeno secondo Tuttosport. Nonostante le smentite - si legge - l'Inter continua infatti a lavorare sotto traccia per rendere reale il grande sogno di Suning. Ausilio sta osservando con grande attenzione quanto accade a Madrid dove il croato è in prima fila tra coloro che potrebbero partire: riteneva concluso il suo ciclo al Real ed è stato inchiodato al contratto da Florentino Perez e, come ricompensa, è stato prima messo da parte da Lopetegui, quindi ha dovuto sorbirsi cocenti umiliazioni arrivate all’apice con la manita subita nel Clasico col Barcellona. Se Modric vorrà l’Inter - prosegue il quotidiano - dovrà dimostrarlo concretamente, abbandonando quell'atteggiamento ondivago che non aveva di certo aiutato il buon esito della trattativa questa estate . I margini per l’Inter sono ridottissimi anche perché un suo eventuale arrivo dovrebbe essere compensato da un’uscita; però - qualora ci fosse l’occasione - Suning difficilmente se la farebbe scappare.