Modric su CR7: "Il migliore di tutti. Avrei voluto giocare con Zidane"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Modric consacra Cristiano Ronaldo come il miglior giocatore in circolazione. Il numero 10 della Croazia, nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'France Football', s'è così espresso sul suo ex compagno di squadra, attualmente alla Juventus: E' il migliore di tutti - ha detto -. Mi sarebbe piaciuto essere compagno di squadra di Zidane. Mbappé? Crescerà ancora. Pallone d'Oro? Questo è stato sicuramente l'anno migliore della mia carriera. Varane ha giocato una stagione straordinaria, ma dei francesi sceglierei Griezmann per tutto quello che ha fatto".