Modric su Real-Juve: "Rigore sacrosanto, mi è dispiaciuto vedere Buffon reagire in quel modo"

Sta facendo discutere l'autobiografia di Luka Modric ('A Modo Mio'), uscita nelle ultime ore, in cui il stella croata del Real Madrid racconta una serie innumerevole di aneddoti legati alla sua (ricca) carriera. In uno di questi, il centrocampista ricorda anche la gara di Champions League contro la Juventus dell'aprile 2018, passata alla storia per il rigore in pieno recupero (fallo di Benatia su Lucas Vazquez, ndr) che costò l'eliminazione ai bianconeri e provocò le dure proteste di Gigi Buffon nei confronti dell'arbitro Oliver: "Quando c’è di mezzo il Real Madrid le proteste sono sempre amplificate. La verità è che quel penalty era sacrosanto e mi diede un grande dispiacere vedere Buffon reagire in un modo così scomposto".

Un altro curioso aneddoto raccontato nel libro è la celebre rovesciata di Cristiano Ronaldo (all’epoca ancora con la maglia del Real Madrid) allo Stadium contro la Juventus in Champions League, un gesto incredibile che fece scattare l’amore con i suoi futuri tifosi: "Si alzarono tutti in piedi per applaudirlo. Una scena dettata dal fatto che i tifosi italiani sapevano che Cristiano sarebbe approdato alla Juve da lì a tre mesi".