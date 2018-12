Modric vince il Pallone d'Oro '18: "Un privilegio. E' davvero il massimo"

© foto di J.M.Colomo

Un emozionatissimo Luka Modric ha preso la parola dal palco per commentare la vittoria del Pallone d'Oro 2018: "Per me è un onore e un privilegio, non ci sono parole per descrivere questo momento. Ringrazio tutti, il Real Madrid e tutti quelli che ci lavorano, ma mia Nazionale e la mia famiglia soprattutto che mi permettere di essere come sono. Il mio sogno da piccolo era giocare in un grande club e vincere trofei. Ma il Pallone d'Oro è davvero il massimo anche perché vengo dopo campioni come Messi e Cristiano Ronaldo".