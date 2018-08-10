  HOME  | EVENTI TMW  | REDAZIONE  | NETWORK  | RMC SPORT EVENTI LIVE  | CALENDARIO E CLASSIFICA  | CONTATTI
Da TUTTOmercatoWEB.com le ultime notizie di calcio mercato su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma
atalanta
bologna
cagliari
chievo
empoli
fiorentina
frosinone
genoa
inter
juventus
lazio
milan
napoli
parma
roma
sampdoria
sassuolo
spal
torino
udinese
 
HOME
SONDAGGIO
Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?
  Juventus
  Napoli
  Roma
  Inter
  Lazio
  Milan

[ Risultati sondaggio ]
La Giovane Italia
Serie A

Modric vuole l'Inter, Florentino Perez non molla: le ultime dalla Spagna

10.08.2018 00:26 di Raimondo De Magistris  Twitter:    articolo letto 17700 volte
© foto di J.M.Colomo

Radio Onda Cero pochi minuti fa ha fornito gli ultimi aggiornamenti relativi alla trattativa per il trasferimento dal Real Madrid all'Inter del regista croato Luka Modric.
Il calciatore classe '85 vuole andare a Milano e spinge per incontrare di persona Florentino Perez e chiedergli la cessione. Il Real Madrid però non intende cederlo, e per questo la sua partenza è tutt'altro che scontata. In caso di no tassativo, Modric ha fatto sapere che non si opporrà alla decisione del club ed eviterà di andare allo scontro. Nel frattempo, però, i suoi procuratori Vlado Lemic e Predrag Mijatovic hanno già in agenda un incontro con José Angel Sanchez, braccio destro di Perez, per provare a sbloccare l'affare.

ARTICOLI CORRELATI
Segnala violazione
Stampa la notizia
Invia ad un amico

TUTTOmercatoWEB.com - il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24

Altre notizie Europa

EDITORIALE DI: Luca Serafini

I colpi di Leo, il ruolo di Paolo, il lavoro di Rino: notte prima degli esami

I colpi di Leo, il ruolo di Paolo, il lavoro di Rino: notte prima degli esami

Primo piano

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 agosto

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 agosto INTER, 48 ORE PER IL FUTURO DI MODRIC. INTANTO SI AVVICINA KEITA. JUVE, SPAURACCHIO REAL SU PJANIC. E L'UDINESE VUOLE KEAN. MILAN, CIAO KALINIC. E NELL'ATTESA DI BAKAYOKO RINNOVA CUTRONE. SILVA VEDE IL SIVIGLIA. ROMA, INCONTRO PER SUSO. SASSUOLO, CARNEVALI: "LOCATELLI LONTANO". FIORENTINA,...
   Editore: TC&C srl web content publisher since 1994 Partita IVA 01488100510   

MEDIA PARTNERS  | NEWS TICKER  | MOBILE  | RSS

Tutti i diritti riservati - Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n° 13/05 del 10/11/2005 - Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Privacy Policy - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n° 18246
Copyright © 2000-2018 - TUTTOmercatoWEB.com ® - Aut. Lega Calcio Serie A e Serie B num. 17
Utilizzo dei Cookie
PROSEGUO
Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.
Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy