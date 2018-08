Modric vuole l'Inter, Florentino Perez non molla: le ultime dalla Spagna

© foto di J.M.Colomo

Radio Onda Cero pochi minuti fa ha fornito gli ultimi aggiornamenti relativi alla trattativa per il trasferimento dal Real Madrid all'Inter del regista croato Luka Modric.

Il calciatore classe '85 vuole andare a Milano e spinge per incontrare di persona Florentino Perez e chiedergli la cessione. Il Real Madrid però non intende cederlo, e per questo la sua partenza è tutt'altro che scontata. In caso di no tassativo, Modric ha fatto sapere che non si opporrà alla decisione del club ed eviterà di andare allo scontro. Nel frattempo, però, i suoi procuratori Vlado Lemic e Predrag Mijatovic hanno già in agenda un incontro con José Angel Sanchez, braccio destro di Perez, per provare a sbloccare l'affare.