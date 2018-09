Moggi sulla Roma: "In ritiro dovevano andare i dirigenti, non i calciatori"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Tramite le colonne di Libero, Luciano Moggi ha detto la sua sul difficile momento della Roma: "La sconfitta di Bologna è costata il ritiro alla squadra, ma sarebbe stato forse più opportuno mandare in ritiro i responsabili di questo disastro, cioè chi ha venduto Alisson, Nainggolan, Strootman e Salah sostituendoli (male) con Olsen, Cristante, Pastore e N’Zonzi. La Roma non ha personalità e imprevedibilità e Dzeko è il primo a farne le spese: mal servito, vaga in campo in attesa di spazi e palloni giocabili che però non arrivano".