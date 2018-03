Moggi: "Un avversario compete, Inter simpatica perché non lo è mai"

© foto di Simone Calabrese

Luciano Moggi, storico dirigente bianconero, ha parlato di vari temi legati alla Juventus sulle colonne di Tuttosport: "Credo che Dybala debba essere tenuto, anche perché non rappresenta una grossa fetta di entrata perché in questa fase di campionato non ha dato gli esiti previsti. E' importante nell'economia della squadra: è un centrocampista e un realizzatore. Avversario antipatico? Avversario vuol dire chi compete. A me sta antipatica l'Inter, ma è a 20 punti dalla Juve. Quindi mi è simpatica l'Inter, perché non è mai un avversario".