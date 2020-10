Moldavia, Ionita: "Inzaghi professionista vero, mangia meglio di un calciatore in attività"

vedi letture

Interpellato da Rai Sport in vista della sfida di questa sera contro l'Italia, il centrocampista della Moldavia Artur Ionita ha espresso così le sue sensazioni: "È una partita particolare per noi, sappiamo che giocatori incontreremo. Siamo tutti motivati, può farci solo bene avere degli avversari così. Ci muoviamo molto lentamente, ma stiamo andando avanti. Le cose sono cambiate in meglio con il nuovo c.t., abbiamo attraversato un periodo difficile a livello di Nazionale. Sono in Italia da sette anni, per me è speciale, e giocare in Serie A è la cosa che mi motiva di più: voglio restarci a lungo. Abbiamo un gruppo molto carico a Benevento, anche il mister lo è. Siamo molto uniti, e questa è la nostra arma. L'abbiamo dimostrato anche contro la Sampdoria, e questo ci ha portato ad avere sei punti dopo la sosta. Inzaghi è un professionista vero, mangia meglio di un giocatore ancora in attività (ride, ndr). Se potrebbe giocare ancora nella Moldavia? Non esageriamo".