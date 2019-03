Molti, maledetti e subito. Gattuso ha i 15 punti (pre-Derby) che voleva

© foto di www.imagephotoagency.it

E col Chievo sono cinque: dopo Sassuolo, Empoli, Atalanta e Cagliari anche i gialloblù si arrendono alla voglia di punti del Milan, che a una settimana dal Derby della Madonnina va a più quattro sull'Inter (che però domani giocherà in casa contro la SPAL, ndr) e si prepara così nel modo migliore possibile alla stracittadina che potrebbe proiettare i rossoneri ad un finale di stagione con un vantaggio molto importante sulla principale rivale, quella con cui divide San Siro. Anche stasera la formazione di Gattuso ha superato un esame: col tecnico espulso dopo mezz'ora, la squadra ha mostrato di saper rendere anche col "pilota automatico", trovando il gol del 2-1 e andando anche due volte vicina al tris. Un Milan non brillante, ma ricco di cambi (Conti, Biglia, Castillejo, Laxalt) che ha saputo sfruttare al massimo le poche occasioni concesse dal Chievo. E con un percorso netto di 15 punti su 15, tra le sfide a Roma e Inter, le altre due pretendenti per il terzo posto, i rossoneri ora si meritano il ruolo di favoriti per il terzo gradino del podio della Serie A.