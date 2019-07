Molti nomi, tante difficoltà. Il mercato del Milan deve ancora decollare

© foto di Giacomo Morini

A livello di contatti e trattative il Milan è certamente una delle squadre italiane più attive. Gli incontri e i summit di mercato sono una costante quotidiana a Casa Milan, quartier generale rossonero in cui operano Paolo Maldini e Zvonimir Boban. L'ufficialità e la presentazione di Marco Giampaolo come nuovo allenatore rossonero, nell'immaginario di tifosi e addetti ai lavori, doveva dare il via alla fase conclusiva delle varie trattative intavolate, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Ma ad oggi, con l'operazione Ismael Bennacer non ancora ufficiale, a Milanello è arrivato il solo Rade Krunic (oltre al terzino Theo Hernandez).

Molti nomi, altrettante difficoltà - Per un motivo o per un altro come detto gli uomini mercato rossoneri non sono ancora arrivati al dunque. In origine l'obiettivo principe per la regia era Lucas Torreira, ma l'operazione (almeno per il momento) sembra essersi arenata. Nelle ultime settimane Jordan Veretout della Fiorentina è stato il nome più caldo. Incontri e il tentativo di inserire Biglia nell'operazione. Ma alla fine il francese andrà alla Roma. Il sogno sembrava essere Dani Ceballos del Real Madrid, ma concorrenza e costi hanno reso lo spagnolo obiettivo più che complicato da raggiungere. Dennis Praet è trattativa ancora in piedi, ma anche in questo caso la valutazione rossonera non coincide con quella doriana e altri club, italiani ed europei, sono pronti al sorpasso. Quindi Jean Michel Seri, centrale del Fulham trattato negli ultimi giorni che sta però per firmare col Galatasaray.

Il sogno croato - Sullo sfondo resta la suggestione, il sogno, legato a Luka Modric, con gli agenti del croato che nelle scorse ore hanno fatto visita a Casa Milan. L'idea stuzzica non poco i dirigenti rossoneri (e ci mancherebbe), ma dalla Spagna fanno sapere che il 10 merengues avrebbe tutta l'intenzione di proseguire la propria avventura al Santiago Bernabeu.