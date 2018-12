Molto più Chievo che Samp, ma il primo tempo di Marassi finisce 0-0

© foto di Federico Gaetano

Molto più che Chievo che Sampdoria nel primo tempo della gara di Marassi, valida per la diciottesima giornata di Serie A. La squadra di Di Carlo parte con la solita sfrontatezza, ispirata là davanti dalle giocate del giovane Kiyine dietro alla coppia Stepinski-Meggiorini. Timida, invece, la compagine di Giampaolo, che non è mai riuscita a spaventare Sorrentino e neanche a creare trame di gioco particolarmente interessanti.

SUBITO CHIEVO - I gialloblù scendono in campo senza paura alla ricerca della prima vittoria dopo sei pareggi consecutivi. Jaroszynski sulla sinistra spinge molto e all'8' mette sulla testa di Stepinski un ottimo pallone in area, sul quale l'attaccante polacco arriva però troppo in anticipo. La Samp risponde con un tiro impreciso di Caprari, così è ancora il Chievo a rendersi pericoloso con Meggiorini: gran palla, al minuto 18, del solito Jaroszynski per il numero 69, che da posizione defilata in area tenta l'eurogol al volo senza trovare però la giusta coordinazione. Poco concreto anche Kiyine, che al 25' fa tutto bene ma calcia troppo centralmente.

TIMIDA REAZIONE DELLA SAMP - Nell'ultimo quarto d'ora i blucerchiati rialzano la testa e cominciano progressivamente a prendere fiducia. Al 34' Quagliarella libera un'autostrada per Caprari con un gran movimento, ma il suo partner offensivo spara abbondantemente alto dalla distanza. L'unico tiro della Samp nello specchio della porta arriva così solo nel recupero, quando Praet impegna Sorrentino con un bolide da fuori area. Nessun pericolo eclatante però per Bani e compagni, in una partita che può ancora regalare qualsiasi risultato. Da segnalare, infine, l'infortunio muscolare di Obi al 14': al suo posto, dentro Hetemaj.