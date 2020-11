Momento d’oro Morata: imprescindibile per la Juve e di nuovo Furia Rossa

Alvaro Morata sognava il ritorno alla Juventus da tempo. Dopo aver girato l’Europa fra Londra e Madrid post prima avventura torinese che tanto di positivo gli aveva lasciato, il centravanti spagnolo ha spinto con forza nell’ultima estate affinché il matrimonio con Madama potesse consumarsi nuovamente. È servita pazienza, per ammorbidire le pretese dell’Atletico Madrid, ma l’attesa ha premiato sia lui che la Juve che ora si gode un attaccante di livello europeo capace di segnare, giocare per le squadra e fare da spalla a Cristiano Ronaldo.

DI NUOVO FURIA ROSSA - E a suon di gol e prestazioni di alto livello, il figlio di Madrid è riuscito a conquistare anche il ritorno nella nazionale spagnola a circa un anno di distanza dall’ultima chiamata con le Furie Rosse che risaliva al novembre del 2019. Un obiettivo mai nascosto e centrato in poco tempo grazie agli esponenziali miglioramenti fatti nelle ultime settimane alla corte di Pirlo. Miglioramenti che, ovviamente, non sono passati inosservati al commissario tecnico spagnolo Luis Enrique che ha parlato di Morata in conferenza stampa: “L’ho chiamato perché da quando è tornato alla Juventus è in grande fiducia e i suoi numeri lo indicano chiaramente. Inoltre ha buona attitudine sia in attacco che in difesa e questo mi piace molto. Poi il suo rendimento ci farà prendere una decisione anche in vista dell’Europeo. Da fuori possiamo solo apprezzare la sua fiducia in zona gol, il suo rendimento è migliore rispetto a quello del Morata precedente". Tutto un altro giocatore rispetto a quello osservato nelle precedenti avventure madrilene e londinesi.

IMPRESCINDIBILE - Lo status che ha acquisito in questo momento con la Vecchia Signora è quello di intoccabile. Quando Pirlo (che oggi non terrà la consueta conferenza stampa prepartita per via delle nuove normative vigenti) sceglie chi mandare in campo dal primo minuto in questa prima parte di stagione parte da lui e da CR7, e così sarà anche domani contro la Lazio. D’altronde, per lo spagnolo, parlano i numeri (6 gol e 1 assist in 7 presenze fra Serie A e Champions League), ma anche il livello delle prestazioni nei minuti trascorsi sul rettangolo verde. Difesa del pallone, appoggio per i compagni, scatti in profondità e freddezza in zona gol: mai una giocata banale. E tanta leadership, silenziosa ma che nello spogliatoio e nell’ambiente si percepisce. Così Morata ha compreso in queste settimane di non potere fare a meno della Juve e la Juve di lui. Un momento d’oro, dentro e fuori dal campo, che tutte le parti in causa vogliono allungare a data da destinarsi.