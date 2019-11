Momento delicato per il Brescia. Tra la salvezza e Corini, Verona è decisiva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà una partita difficile, ma soprattutto decisiva. La squadra di Eugenio Corini riceve ancora applausi per il gioco espresso, ma i punti faticano ad arrivare. Sarà complicato rimettersi in carreggiata, contro un Verona comunque in forma. La sfida del Bentegodi, però, diventa decisiva sia per la salvezza che per la permanenza sulla panchina delle Rondinelle da parte dell'allenatore bresciano. Il tecnico è in bilico e dovrà cercare conferme già su un campo per nulla semplice. Siamo soltanto all'inizio, ma i punti iniziano a pesare.

CORINI IN BILICO - Il Brescia ha affrontato Inter, Napoli e Juventus, giocando un bel calcio e andando vicino all'impresa in tutte le occasioni. È mancato un pizzico di convinzione (oltre che di fortuna), ma purtroppo il computo totale dei punti non è entusiasmante. Un solo pareggio nelle ultime cinque gare, quello contro la Fiorentina. Manca la sfida con il Sassuolo, ma al momento la classifica non lascia spazio a troppe interpretazioni.

Il tecnico delle Rondinelle sembra essere sicuro del proprio credo calcistico e va avanti per la sua strada, da Brescia non arrivano voci confortanti e tutte le bocche sono più che cucite. Normale in un momento delicato, dopo Verona si vedrà quali saranno le decisioni del presidente Massimo Cellino.

OBIETTIVO SALVEZZA - Il club lombardo vuole comunque mantenere la categoria, i prossimi impegni potrebbero tracciare un solco netto tra questo inizio di campionato e la seconda parte di stagione. Prima il match contro gli scaligeri, poi la sfida con il Torino. La sosta potrà far rifiatare al meglio una squadra che al momento produce tanto, ma a causa di alcuni errori non riesce a concretizzare la mole di gioco. Sfide decisive, non solo per Corini ma anche per una squadra che, in qualche modo, deve ritrovarsi al più presto.