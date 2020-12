Momento difficile e tante gare ravvicinate: Giampaolo non parlerà alla vigilia di Napoli-Torino

Nessuna conferenza stampa per Marco Giampaolo alla vigilia di Napoli-Torino, ultima gara del 2020. La squadra granata, penultima in classifica, sta attraversando un periodo molto delicato e domani il tecnico non incontrerà i giornalisti per presentare il match, anche in virtù dei tanti impegni ravvicinati di queste settimane.