Momento magico per Immobile: a segno per 9 partite consecutive in tutte le competizioni

Con la rete realizzata dal dischetto contro il Club Brugge, Ciro Immobile arriva a quota nove partite consecutive in cui riesce sempre ad andare in gol. Una serie cominciata contro il Borussia Dortmund in Champions, e proseguita con le marcature contro Bologna, Torino, Crotone, Zenit. Udinese, ancora Borussia Dortmund e Spezia.

Ciro Immobile in his last nine games for Lazio across all competitions:

⚽️ vs. Dortmund

⚽️ vs. Bologna

⚽️ vs. Torino

⚽️ vs. Crotone

⚽️⚽️ vs. Zenit

⚽️ vs. Udinese

⚽️ vs. Dortmund

⚽️ vs. Spezia

⚽️ vs. Club Brugge

Goal machine. 🤖 pic.twitter.com/4trphwYDwx

