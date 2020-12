Momento più difficile in carriera? Giampaolo: "Ne ho vissuti tanti e li vivrò in futuro"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, vigilia della delicata sfida contro l'Udinese, Marco Giampaolo ha parlato anche della situazione personale: "Questo il momento più difficile nella mia carriera? Ne ho vissuti tanti, lo vivo adesso e li vivrò in futuro. Non è questa la mia cartina tornasole, il mio riferimento sono i calciatori: e per come si allenano, per la fidelizzazione, alla vigilia del derby ho detto questo. “La mia cartina tornasole siete voi: mi trasmettete questa fiducia, non ho timore di giocare e vincere questa partita”. So questo fa parte del calcio, il mio focus è sempre verso i calciatori".

Qui la conferenza stampa integrale di Giampaolo.