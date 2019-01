Monaco, accordo col Napoli per Vinicius: giocatore atteso in città

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da L'Equipe il Monaco ha trovato l'accordo con il Napoli per l'acquisto in prestito dell'attaccante Carlos Vinicius. Il giocatore ha passato la prima parte della stagione in prestito al Rio Ave in Portogallo segnando 8 gol in 14 presenze. Il suo arrivo nel Principato è previsto per le prossime ore.