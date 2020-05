Monaco, il vicepresidente Petrov blinda Pellegri: "Si giocherà le sue carte qui"

Oleg Petrov, vicepresidente del Monaco, in vista della prossima stagione (quell'attuale è stata chiusa dal Governo) ha annunciato di voler puntare anche su Pietro Pellegri, attaccante italiano classe 2001 accostato anche a Milan e Bologna nelle ultime settimane: "Insisteremo con la politica legata ai giovani, sia per quelli della prima squadra sia per l'Academy. Pellegri, così come Geubbles, si giocherà qui le sue carte", le sue parole ai microfoni di Nice Matin.