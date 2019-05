Monaco, Jardim sicuro: "Voglio restare, anche se non decido io"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Jardim vuole restare al Monaco anche il prossimo anno. Questo il pensiero del tecnico portoghese, accostato al Milan per la prossima stagione: "È stato un campionato difficile per tutti, non solo per me. Sono contento, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero restare in Ligue 1. Il mio futuro? Ho ancora due anni di contratto, ora che ci siamo salvati posso dirlo: voglio restare, anche se non sono io che decido".