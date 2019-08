Monaco, Petrov: "Andrè Silva saltato perché non c'era accordo col Milan"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni de L'Equipe, Oleg Petrov, vice presidente del Monaco, ha fatto il punto sul mercato del suo club:

A solo una settimana dalla Ligue 1, qual è la vostra priorità sul mercato?

"Abbiamo diverse priorità. La prima sarà ridurre la nostra forza lavoro e passare da 74 contratti professionali alla fine della scorsa stagione, a circa 55. Dobbiamo trovare delle soluzioni per Pelé, (Youssef) Ait Bennasser, (Irvin) Cardona o (Sofiane) Diop, per esempio".

Su Falcao?

"Tanti club, non solo il Galatasaray sono interessati a Falcao, il nostro capitano e uno dei nostri migliori giocatori. È importante che rimanga, a meno che non riceviamo un'offerta eccezionale. Dovrebbe quindi essere sostituito da un giocatore del suo calibro".

Su Andrè Silva?

"Questo trasferimento non è avvenuto a causa di disaccordi finanziari tra i club. Non per un infortunio. In questo momento, non c'è una trattativa. Esploriamo altre piste".