Monaco, Vasilyev smentisce interesse di Rybolovlev per il Milan

Vadim Vasilyev, vice-presidente e CEO del Monaco ha smentito con un comunicato ufficiale la voci secondo le quali il presidente del club del Principato, Dmitry Rybolovlev, sarebbe interessato all'acquisto del Milan: "L'AS Monaco afferma che non c'è alcuna trattativa in corso per la vendita del Club o l'acquisto dell'AC Milan. Il Presidente Dmitry Rybolovlev è felice di sviluppare il progetto monegasco".