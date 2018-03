Monchi: “Tutti i club vendono, voglio Roma sempre in lotta per vincere”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista concessa a Fox Sport, il ds della Roma Monchi ha parlato delle cessioni avvenute durante la scorsa estate: “Tutti i club vendono, ma non lo si fa perché lo si vuole fare, ma per elevare il livello di una squadra nel suo complesso. Il mio obiettivo a Roma? Dare al tifoso quello che vuole. Sentirsi orgoglioso della propria squadra e di raggiungere gli obiettivi sportivi. Ma non un titolo. Io cerco la stabilità del successo. Vincere un titolo non è una prodezza incredibile, è diverso portare la Roma a competere costantemente ad alto livello", le parole del dirigente giallorosso.