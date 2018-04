Monchi: "Alisson e Florenzi sono nella mia testa per la Roma del futuro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato a Sky Sport analizzando il momento della squadra giallorossa. Queste le sue dichiarazioni sul mercato: "Io sono un gran sostenitore della riduzione della finestra temporale del mercato perché credo che sia meglio per tutti che il mercato sia chiuso una volta che il campionato è iniziato ma soprattutto per l'adattamento che ci vuole per i giocatori nuovi, per questo sono felice di questa nuova disposizione. Alisson e Florenzi sono nella mia testa per la Roma del futuro ma dobbiamo capire anche cosa pensino loro, io ho sempre parlato con Alessandro, ama la Roma, vuole restare qui, poi dobbiamo trovare un accordo per andare avanti insieme. Il livello di resilienza qui è molto elevato, ma credo che la cosa più importante sarà trovare la strada più vicina al successo e questa sarà la mia soddisfazione, portare la Roma sempre più vicina al successo. Da questo punto di vista sono un direttore un po' matto... Ci sono pochi momenti di felicità e molti momenti di preoccupazione, provo sempre a trovare una soluzione ai problemi ma non lo faccio solo per la mia felicità, ma per la felicità dei tifosi, alla fine è il nostro lavoro arrivare al successo per trasferirlo ai tifosi. Oggi è importante la crescita della credibilità di una società. Oggi la Roma ha considerazione non solo nel calcio italiano ma anche nel calcio internazionale, il brand Roma ha avuto una crescita importante, la crescita deve essere non solo sportiva ma strutturale, deve esserci una crescita verticale (sportiva) ma anche orizzontale (a livello della società). Non sono solo i soldi, i ricavi ma si può fare un lavoro importante, che già stiamo facendo, per trovare prima di tutto i calciatori e credo che si possa fare anche se non è facile, se guardiamo le otto squadre nei quarti di Champions, possiamo dire che non sono le otto più ricche e questa è la miglior risposta che possiamo avere per noi stessi".