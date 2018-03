Monchi: "Alla Roma perché ha offerto ciò che avevo in testa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, ds della Roma, nel corso della sua intervista a Fox Sports ha spiegato il motivo per cui ha accettato il corteggiamento del club giallorosso. "Ho ascoltato quello che mi proponeva e sono arrivato alla conclusione che era la società che mi proponeva quanto di più vicino a quello che avevo in testa per continuare a vincere. Avevo bisogno di una squadra che era convinta di prendere un direttore sportivo ma anche e soprattutto una persona", le sue parole.