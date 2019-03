© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ho letto che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a causa della grande delusione che proviamo tutti. Me ne scuso con tutti i tifosi e in particolare con quelli presenti all’aeroporto in quel momento. Forza Roma!". Così, il ds della Roma Monchi spegne le polemiche legate al suo litigio con alcuni sostenitori della squadra dopo la cocente eliminazione dalla Champions League.