Monchi chiama Florenzi a Siviglia: la Roma chiede 30 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Futuro da decidere per Alessandro Florenzi in casa Roma. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il laterale sarebbe stato contattato dall'ex ds giallorosso Monchi, che lo vorrebbe con sé a Siviglia. La Roma chiede almeno 30 milioni di euro per liberare il proprio capitano in pectore.