Monchi: "Ci serve equilibrio. Roma vista con rispetto in Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo il pensiero del ds della Roma Monchi a Roma TV a pochi minuti dalla sfida col Viktoria Plzen: "È una serata importante per andare avanti in Champions. Dobbiamo vincere oggi per recuperare la strada persa a Madrid. Quello che è successo nel derby ormai è storia, adesso dobbiamo concentrarci in questa partita. Di Francesco ha parlato di equilibrio nelle emozioni, lei è d'accordo? Sono d'accordo con tutto quello che ha detto il mister, questa società ha bisogno di equilibrio. Dobbiamo prendere quanto fatto di buono nelle ultime gare e guardare avanti per continuare così. La Roma in Europa adesso viene vista con rispetto? Sì ed è bello, è motivo di orgoglio ma credo sia anche meritato per quanto abbiamo fatto l'anno scorso e negli ultimi anni ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo avere la voglia di guardare in avanti".