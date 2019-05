© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Di Francesco non è né la prima né la seconda opzione per la panchina". Il ds del Siviglia Monchi, intervistato da Cadena Cope, ha raffreddato i rumors sull'ex allenatore della Roma e parlato del suo ritorno in Andalusia: "Il presidente del Siviglia mi ha contattato il giorno stesso dell'ufficialità del mio addio alla Roma. Pensavo di andare da un'altra parte, ma i biancorossi mi hanno trasmesso la loro ambizione di crescere ancora e io alla fine ho cambiato idea. Ho grande voglia, mi sento come un bimbo con le scarpe nuove e voglio fare cose importanti".

Come giudica i rumors su Di Francesco?

"Nutro una magnifica ammirazione nei confronti di Di Francesco, ma lui non è né la prima né la seconda scelta per la panchina. L'opzione ora è l'allenatore attuale, che è Joaquin Caparros".