Monchi: "Dzeko può partire? Lavoriamo sempre per il bene della società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto a Premium Sport: "Sarà una partita importante dopo la sosta e altre gare senza risultati positivi".

Dzeko rimarrà alla Roma? "Già in conferenza ho spiegato cosa sta succedendo. La cosa più importante è la gara di oggi, poi quello che succederà sarà sempre per il bene della società e della squadra. Vogliamo rinforzare la squadra".

State cercando un attaccante che possa sostituire Dzeko? "Io non lavoro un giorno o due, ma trecentosessantacinque all'anno. Comunque non lo sto cercando, valuto profili per il presente e per il futuro".