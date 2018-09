© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' tempo di rinnovi in casa Roma. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport che si sofferma su quattro trattative: per Edin Dzeko, 4.5 mln di euro netti l'anno fino al 2020, probabile spalmatura fino al 2021. Per Cengiz Under, laterale offensivo turco che guadagna 1 mln l'anno, è in arrivo un sostanzioso aumento d'ingaggio, mentre per Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini le trattative per i nuovi contratti sono soprattutto legate all'eliminazione delle rispettive clausole.