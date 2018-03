Monchi: "Evitare il Siviglia? L'importante è che la Roma sia a Nyon"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha parlato ai media spagnoli, fra cui il Mundo Deportivo, del passaggio ai quarti del Siviglia: "Quando ho saputo che il Siviglia aveva segnato e mancavano pochi minuti sono rimasto contento. Ora però la mia testa è sulla Roma. Per i tifosi del Siviglia sarà una gioia dopo tanti anni, sono felice per loro. Evitare il Siviglia ai quarti? Adesso ciò che voglio è solo vedere il nome della Roma a Nyon, per il resto vedremo cosa succederà".