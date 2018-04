Monchi, il dirigente che cerca la decima. E porta bene anche alla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria non è arrivata per suoi meriti. E' figlia di un progetto che va avanti da più anni e di un allenatore coraggioso come Eusebio Di Francesco che nella gara più importante ha rivoluzione tutto. Serviva una formazione folle per ottenere un risultato folle e così è stato, con buona pace del Barcellona.

Però Verdejo Monchi è l'uomo delle coppe e anche nella Capitale si sta confermando come incredibile portafortuna nelle competizione continentali. Oltre che ottimo dirigente.

Prima del suo avvento con la giacca da dirigente, il Siviglia non alzava trofei dalla Coppa del Re del 1948. Dopo ha drasticamente invertito la rotta: nel 2006 ha conquistato la Coppa UEFA battendo in finale il Middlesbrough, nei dieci anni successivi si sono aggiunte altre quattro Coppe UEFA/Europa League, assieme a due Coppe del Re e due Supercoppe, una spagnola e una europea. Nove trofei conquistati e il decimo, probabilmente il più importante, potenzialmente a tre partite. Perché non crederci?

I TROFEI VINTI DA MONCHI DIRIGENTE

Coppa UEFA/Europa League

2005/2006, 2006/07, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Supercoppa UEFA

2006

Coppa del Re

2006/07

2009/10

Supercoppa di Spagna

2007