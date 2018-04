Monchi: "Il tifoso della Roma non è violento: dimostriamolo al mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha lanciato un appello in vista della sfida di mercoledì contro il Liverpool in Champions League: ""Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso, che tutti i tifosi romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma. In questo momento in cui si parla di violenza, facciamo capire che il tifoso della Roma non è violento".