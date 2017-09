Monchi: "Lavorare con Totti è come frequentare un master sulla Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha parlato in una videochat coi tifosi giallorossi anche della possibilità di poter lavorare al fianco di Francesco Totti. "Credo sia il sogno di ogni romanista e io ho la fortuna di farlo. Francesco è un libro aperto per quanto riguarda la storia e la conoscenza della Roma, la conoscenza dei tifosi, della stampa, della città. È come se stessi frequentando un master sulla Roma con il miglior professore sulla piazza".