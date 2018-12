© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Se Di Francesco rischia? No. Siamo tutti in discussione, io in primis". Così ha parlato il ds della Roma Monchi a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa, un modo per allontanare le ombre legate al tecnico giallorosso e per caricare i suoi ragazzi. Un destino, quello del tecnico ex Roma, che sarà deciso però nelle prossime sfide perché Pallotta non è felice del rendimento della sua squadra così come i tifosi romanisti. I sostenitori non hanno usato troppi giri di parole bocciando l'operato del presidente ma anche quello del tecnico, che deve necessariamente trovare la vittoria per allontanare le nubi. Quelle che a Trigoria hanno iniziato a farsi vedere già da qualche settimana. Intanto, la gara dell'Olimpico contro il grifone potrà fornire indicazioni più precise. Conferma o esonero, gli esami non finiscono mai ma per Di Francesco diventano sempre più importanti e decisivi.