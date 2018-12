© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Monchi, ds della Roma, ha parlato anche del mercato di gennaio. Ecco quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport. "Nel mio primo anno abbiamo raggiunto un risultato ottimo, adesso invece è ancora presto per sapere come finiremo, perché siamo ancora vivi in tutte le competizioni. Penso che i bilanci si facciano alla fine della stagione, ma qualcosa ho sbagliato. E se succede, sbaglio io. Pallotta infatti, mi ha detto che questa è la mia squadra, la mia Roma. Sul mercato di gennaio? Tutti aspettano che prenda 3-4 e che diventeranno importanti, invece per me il mercato di gennaio non cambia tanto una squadra, è per fare piccole cose. Se bisogna fare tanto, vuol dire che si è sbagliato in estate. I tifosi hanno ragione, e quelli della Roma di più, perché è vero che quando si tifa una squadra così bisogna vincere qualcosa".