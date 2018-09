Monchi non si pente: "Dopo 16 mesi posso dirlo: Roma scelta giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma Monchi, intervistato da Sports Illustrated, ha confessato di non essersi affatto pentito di aver scelto i giallorossi: "Pensavo che la Roma fosse il club che mi offrisse la possibilità di essere me stesso. È stato importante mantenere indipendenza e responsabilità, la possibilità di continuare a fare il mio lavoro. La Roma mi ha dato l’occasione di non cambiare la mia identità professionale e, dopo 16 mesi, posso confermarlo: è stata la scelta giusta”.