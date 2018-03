Monchi, Pallotta e il futuro a Roma di Alisson: ma occhio al caso Rudiger

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima James Pallotta, poi Monchi. Il presidente e il direttore sportivo della Roma hanno parlato chiaro rispetto al futuro di Alisson: resterà in giallorosso almeno per un altro anno. I tifosi capitolini possono tirare un sospiro di sollievo, visto che il portiere brasiliano è in questo momento forse il migliore della nostra Serie A, ma c'è un precedente e neanche troppo lontano, che desta un po' di apprensione. Un anno fa, di questi tempi, gli stessi dirigenti si erano infatti espressi in modo simile su Antonio Rudiger ma poi ci ricordiamo tutti com'è andata a finire, con la cessione del difensore tedesco al Chelsea di Antonio Conte.

La cosa diversa è rappresentata dalla situazione finanziaria del club, visto che lo stesso Monchi, a precisa domanda, ha risposto che la Roma non ha bisogno di cedere l'estremo difensore per fare cassa, ma la sensazione è che molto dipenderà dal piazzamento finale in campionato dei giallorossi, o anche dal possibile passaggio del turno in Champions League contro il Barcellona. Se Nainggolan e compagni dovessero infatti arrivare tra le prime quattro, qualificandosi ancora una volta per la ex Coppa dei Campioni, oppure dovessero riuscire ad approdare in semifinale in questa edizione, nelle casse della società entrerebbero molti milioni di euro e il bilancio sarebbe a posto, ma in caso contrario è molto probabile che i capitolini siano costretti a cedere almeno un pezzo pregiato durante la prossima estate.

Servirà dunque ancora un po' di pazienza per capire quale possa essere la strategia della Roma durante il mercato estivo ma per il momento non resta che registrare le parole di Pallotta e Monchi su Alisson, portiere del presente e del futuro.