"Un buon giorno per ricordarlo". Cinque Europa League per il Siviglia, più di tutti, anche considerando la vecchia Coppa UEFA: lo ricorda Monchi, ex direttore sportivo della Roma e obiettivo di buona parte delle critiche arrivate da James Pallotta durante la sua lettera di oggi. Il ds non si è scomposto e su Twitter ha semplicemente ricordato il palmares: "Un buon giorno per ricordare, non per fermarci, ma come motivazione per rivivere tutto in futuro".

Buen día para recordarlo..... pero no para pararnos y conformarnos, sino para que nos sirva de motivación para revivirlo #SFC #ilusion #trabajo pic.twitter.com/SUiFwKTy1e — Monchi (@leonsfdo) 31 maggio 2019