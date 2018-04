Monchi: "Roma ha fame di titoli, siamo motivati. Messi? Non ha limiti"

Ospite di As, il ds della Roma Monchi ha parlato così della situazione in casa giallorossa a due giorni dalla sfida al Barcellona: "Roma ha fame di titoli. C’è un’illusione speciale e una motivazione in più per questa partita. C’è qualcosa che mi piace dire dopo undici mesi qui e cioè che Roma ha bisogno di abbinare il suo livello di struttura al livello che ha di risonanza. Credimi, è molto alto. Messi? La sua qualità non ha confini. Di recente ho letto che ogni giorno migliora che non è una coincidenza, ma il risultato della sua grandezza nel migliorare le sue prestazioni individuali e quella della sua squadra ogni giorno".