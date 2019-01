Monchi: "Roma, qualcosa ho sbagliato. I tifosi hanno sempre ragione"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Roma Monchi è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni tra ambientamento in Italia, metodo di lavoro e calciomercato: "Prima di prendere un calciatore lo osservo tante volte. Noi facciamo una prima parte dell’anno in cui raccogliamo una visione generale, poi cominciamo a segnalare il calciatore, ma lo vediamo tante volte, tra le 6 e le 12 volte. Sono un difensore della tv, perché credo che la prima impressione debba essere così, altrimenti dovresti avere 500 scout. Poi, una volta che capisci che un giocatore potrebbe avere certe caratteristiche, devi sempre andare a vederlo dal vivo".

Sulle differenze tra mercato italiano e spagnolo: "Qui si lavora in una vetrina, esce tutto (le notizie, ndr). È difficile, per me è stato il cambiamento più grande. In Spagna il mercato è importante, ma non diventa una notizia continua. Qui è una notizia non solo ad agosto o a luglio, ma a settembre, ottobre, novembre… Quindi è più difficile".

Su Malcolm: "Se una squadra come il Barcellona spende 42 milioni per un giocatore non lo fa solo per strapparlo alla Roma".

Sui tifosi: "I tifosi della Roma hanno tutti ragione, ma il tifoso ha sempre ragione, solo che quelli della Roma di più, perché è vero che quando uno tifa una squadra come la Roma, che è una squadra grande, non solo in Italia, ma anche in Europa, deve vincere qualcosa. È normale, gli ultimi ai quali si può dare una colpa sono i tifosi della Roma perché hanno ragione. Io non posso dire niente, al di là dei media ho sempre avuto la sensazione che loro siano vicini a me, ma è vero che qualcosa dobbiamo anche dare. Sono tanti anni che non vincono niente, quindi è normale. Non sono venuto qui per vendere, ma per fare il mio lavoro e il mio lavoro era sistemare i numeri. Piano piano l’anno scorso abbiamo sistemato più o meno i numeri e abbiamo fatto delle vendite normali, quelle che io ho pensato essere buone per la società. Non ho la bacchetta magica, quello che ho fatto, l’ho fatto sempre nella stessa forma, lavorando con i giovani, ma anche con i giocatori che già sono fatti. Credo che alla fine i tifosi e voi (la stampa, ndr) potrete cominciare a capire quale sia la mia idea. So che il tempo nel calcio a volte non arriva mai. Ma sono convinto, perché so come lavoro io e come lavorano quelli che ho intorno, che abbiamo ragione".

Sull'autocritica: "Io sono il più esigente di tutti con me stesso. Dico sempre che il direttore sportivo deve avere tre-quattro caratteristiche. Una di queste è capire quando sbaglia e imparare da quello che ha sbagliato. È vero che ho avuto la possibilità di vincere tante cose, ma il giorno dopo sono già preoccupato perché non mi fermo mai al successo. Lavoro sempre pensando che domani il successo non arriverà. Io non mi nascondo mai, metto sempre la faccia, perché credo sia giusto così. Ho la fortuna, qui a Roma e a Siviglia, di lavorare con autonomia. Quindi, se sbaglio, sbaglio io. Pallotta mi ha detto: 'Questa è la tua squadra, questa è la tua Roma, tu devi fare questo'".

Sul primo bilancio a Roma: "È troppo presto per saperlo. Faccio l’esempio di Dani Alves. Dopo un mese che è arrivato a Siviglia dicevano: 'Ma da dove è arrivato questo giocatore?'. Poi è arrivato dove è arrivato. Per me il primo anno qui a Roma abbiamo raggiunto un risultato ottimo, per come avevamo iniziato. Quest’anno è ancora presto per sapere come finiremo, perché siamo ancora vivi in tutte le competizioni. Penso che i bilanci si facciano alla fine della stagione, ma qualcosa ho sbagliato".

Su Totti: "Piano piano sta imparando. Non so quale sarà la sua figura in futuro di preciso, se direttore sportivo o altro. Se mi segue nelle trattative? A lui piace, più passa il tempo e più si interessa. Quello che dice ha sempre un senso".