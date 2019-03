© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la conferenza stampa di presentazione a Siviglia, il direttore sportivo Monchi è tornato sulla sua esperienza alla Roma tramite la radio ufficiale del club andaluso, come riporta Teleradiostereo: "Ho sempre lavorato con fiducia, le scelte che ho fatto erano quelle che credevo giuste per la Roma, condividendo tutto col presidente pur sapendo che tifosi e media difficilmente avrebbero capito. Ma la Roma ne aveva bisogno, in quel momento. Ora non serve parlare, nel momento giusto abbiamo capito che le cose non andavano e che era il momento giusto per fermarsi. Salah? Io non ero contento di venderlo, ma in quel momento dovevamo cederlo per il Financial Fair Play".