Monchi su Totti: "Non ha bisogno di bussare, lui ha le chiavi della Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'odierna conferenza stampa il ds Monchi ha parlato anche della situazione di Francesco Totti: "Si sta riposando, credo sia normale. E' in un momento importante per la sua vita e deve avere il tempo necessario per pensare. Noi lo aspettiamo a braccia aperte e lo faremo per sempre. Lui sarà sempre parte importante di questo club e deciderà quando tornare a casa. Non ha bisogno di bussare, ha già la chiave a disposizione".