Monchi, Totti e Friedkin: i due anni di Pallotta senza mai passare da Roma

Un tuffo nella fontana di Piazza del Popolo con tanto di multa e sgridata della Raggi: a Roma ricordano così l’ultima volta in cui James Pallotta mise piede nella Capitale. Stiamo parlando dell’11 aprile 2018 in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. Da quel giorno, però, si può dire anche che sia iniziata la fase discendente della Roma: arrivata oggi a una trattativa per il cambio proprietario saltata, un iter per lo stadio fermo e a dei conti decisamente preoccupanti. E pensare che pochi giorni dopo il successo contro i blaugrana Pallotta disse: “Per la mia presidenza mi darei una C”. Non un voto alto, ma oggi i tifosi probabilmente darebbero ancor meno.

Il distaccamento tra la Roma e il suo proprietario è stato graduale. La stagione 17-18 aveva dato grande entusiasmo e alla fine della campagna acquisti dell’estate successiva il tycoon di Boston si lasciò scappare un “è la mia Roma più forte”. Sarà smentito neanche 6 mesi dopo. A febbraio, infatti, torna ad alzare i toni prima della sfida di ritorno tra i giallorossi e il Porto. “Non sono soddisfatto della stagione” faceva sapere il numero uno di Trigoria. Un alzare la voce, però, fine a se stesso perché la squadra di Di Francesco uscì dalla Champions League e subito dopo ci sarà l’esonero del tecnico con conseguenti dimissioni di Monchi. La sensazione è che tra Pallotta e il club ci sia una crepa difficilmente riparabile. Dalla Capitale, se non per delle vacanze in costiera amalfitana e in Toscana, non si vede e anche le dichiarazioni iniziano a essere sempre meno frequenti.

Cresce il fastidio per i ritardi del Comune nei confronti del nuovo stadio, ma il 27 febbraio 2019 assicura: “Non voglio andare via. Il mio non è un progetto a breve termine”. Parole che nemmeno un anno dopo verranno sconfessate. Nel frattempo infuria la polemica contro Monchi che attacca Pallotta e il presidente non tarda a replicare. “Gli ho consegnato le chiavi di Trigoria, ma si è rivelato un fallimento. Non aveva un piano B” dice il presidente della Roma. A maggio la bufera esplode definitivamente. Le pensanti critiche gli faranno attaccare le radio romane e poco dopo si ritroverà a gestire in un mese gli addii di Totti e De Rossi. “Non prenderemo le vie legali contro Francesco” spiega dopo la conferenza di congedo dell’ex capitano che non ha risparmiato frecciate. Da quel giorno il silenzio, se non per qualche frase a mezza bocca qua e la. La trattativa per la cessione della Roma sembrava ormai porre la parola fine alla sua esperienza nella Capitale. Poi lo stop per il coronavirus e quel “chiedete a Friedkin” a chi gli domanda se l’operazione possa riprendere sancisce quasi il secondo anniversario di assenza da Roma. Ora, però, sarà ancora lui a sottoscrivere l’aumento di capitale, ma di certo non avrà viaggi in programma verso l’Italia e il Covid-19 in questo caso non centra nulla.