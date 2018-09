Monchi: "Un privilegio poter vivere Totti. Derby? Non sono solo 3 punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto da Sky Sport 24 all'uscita dalla festa di Francesco Totti, il ds della Roma, Monchi, ha raccontato le sue emozioni: "Sono privilegiato di essere qui, in una serata bellissima piena di cose che per me sono una grande opportunità. Sono soddisfatto di essere qui e di avere vissuto il peso della carriera di Francesco come calciatore, e anche di poter vivere con lui il suo ruolo da dirigente".

Ha sempre sostenuto che potrà aiutare tantissimo i giovani.

"Tanto, tantissimo. Lui deve ancora imparare, ma sono sicuro che avrà un ruolo importante in futuro per accompagnare i ragazzi a diventare giocatori importanti".

Sabato Juventus-Napoli e Roma-Lazio. Ha già capito cos'è il derby nella Capitale?

"È una cosa diversa. Io ho vissuto tanti derby a Siviglia, è una sfida diversa: non sono tre punti, è la vittoria del cuore e dei tifosi. In campo vanno undici giocatori, sostenuti da tanti cuori fuori dal campo".