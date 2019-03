© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di presentazione in casa Siviglia per Monchi, che ha parlato anche dei motivi per cui ha salutato la Capitale: "Sono andato via dalla Roma prima di finire il mio contratto per una ragione semplice, abbiamo capito che l'idea della proprietà era diversa dalla mia e continuare a quel punto non era giusto. Ma io posso parlare solo bene di Pallotta e tutti quelli che mi hanno voluto a Roma. Non parlerò mai male della Roma. Abbiamo capito che la strada era diversa, abbiamo deciso di fermarci".