Monchi vuole De Rossi al Siviglia: domani possibile incontro a Ostia

Secondo quanto riferito da Radio Continental, il ds del Siviglia Verdero Monchi nella giornata di domani sarà a Ostia per incontrare di persona Daniele De Rossi, conosciuto nella sua esperienza in giallorosso, per convincerlo a vestire la maglia degli andalusi. Secondo l'emittente, questa è una delle opzioni che più attraggono l'ormai ex capitano romanista.