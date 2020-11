Moncini contro la Fiorentina, come ai tempi delle eterne sfide dei Giovanissimi Nazionali

Gabriele Moncini da Pistoia sfidava la Fiorentina già ai tempi dei Giovanissimi Nazionali. Nel 2011 era un testa a testa tra lui e il baby viola Gondo per il titolo di capocannoniere del girone, poi vinto dall'africano. Ora ritrova i gigliati, contro, con la maglia del Benevento. Lui che è stato una trottola in carriera, perché dal Prato andò alla Juventus nel 2011, poi il Cesena e da lì una lunga serie di prestiti. Ancora Prato, per ritrovarsi nel club di casa, poi lo prende la SPAL che lo presta al Cittadella e dallo scorso gennaio il Benevento. Che ci punta, che ci crede, ed è alla corte di Filippo Inzaghi che forse ha trovato la sua vera dimensione.

Casa Benevento "Vogliamo vincere a Firenze dopo un periodo difficile", ha detto l'attaccante tre giorni fa. Membro della vecchia guardia che ha portato su a suon di spallate e gol il Benevento, lo score è di una rete ogni cinque partite, ovvero 5 su 25. Non da nove di razza ma da uomo squadra, come è sempre stato. In carriera cerca ancora la prima realizzazione in A, dopo averci provato per 361 minuti totali tra SPAL, Benevento e Cesena. 24 reti su 74 partite in B, tra Romagna, Campania e Cittadella, il ritorno dal Sudamerica di Gianluca Lapadula potrebbe garantirgli un posto dal 1' o comunque minuti importanti viste le fatiche dell'altro mondo del peruviano. Per sfidare la Fiorentina, come ai tempi dei Giovanissimi Nazionali, come quando giocava nel Prato.